رياضة | رحلة في عقل زيدان.. 3 خطط في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة في عقل زيدان.. 3 خطط في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن خطط الفرنسي زين الدين زيدان الفنية للموسم المقبل ومشروعه الجديد في ريال مدريد بعد الموسم الصفري لبطل أوروبا في 13 نسخة.

وقالت صحيفة أيه بي سي الإسبانية، إن زيدان يضع 3 خطط تكتيكية في عقله للموسم الجديد باللعب 4-3-3 التي تصبح 4-4-4 عندما إيسكو أو لوكاس كانا يحلان محل الويلزي بيل في تشكيلة الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن زيدان سوف يضيف لخططه 4-2-3-1 التي كان يلعب بها البرتغالي جوزيه مورينيو خلال فترته في ريال مدريد.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن الطريقة السابقة سوف تسمح لفينيسيوس جونيور والبلجيكي إيدين هازارد من اللعب معا في التشكيلة الملكية في الموسم الجديد مع وجود كريم بنزيما في الهجوم بجانب وجود لاعب وسط خلاق وموهوب في وسط المرينجي الذي يقوم لوكا مودريتش أو لاعب آخر من الخيارات المطروحة في مدريد.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها بأن زيدان يريد التعاقد مع لاعب وسط هجومي مع إمكانيات التسديد بقوة من خارج المنطقة لذلك الفرنسي مهتم بضم مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد و ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن ريال مدريد يملك اتفاقا مع إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت يوضغط بقوة على مانشستر يونايتد لبيع بول بوجبا.