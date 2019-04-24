انت الان تتابع ملخص مباراة الزمالك أمام بيراميدز.. غياب أبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
بيراميدز والزمالك
انتصر نادي بيراميدز، على ضيفه الزمالك بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
خسارة الزمالك من بيراميدز وظهور الفريق بمستوى سيئ له مقدمات وأسباب عديدة منها ما يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كرستيان جروس، والبداية حين شهد معسكر الزمالك وتحديدًا قبل بدء المباراة بساعتين، أزمة قوية بطلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأبيض بعد هجومه على كرستيان جروس، بسبب استبعاده
خسارة الزمالك من بيراميدز وظهور الفريق بمستوى سيئ له مقدمات وأسباب عديدة منها ما يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كرستيان جروس، والبداية حين شهد معسكر الزمالك وتحديدًا قبل بدء المباراة بساعتين، أزمة قوية بطلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأبيض بعد هجومه على كرستيان جروس، بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي الخاص بالمباراة، وكانت تلك الواقعة أمام جميع أفراد الفريق وبالتأكيد كان لها تأثير سلبي على تركيز اللاعبين.
كما سيطر التوتر على لاعبي الزمالك منذ الدقيقة الأولى في اللقاء وخرج أكثر من لاعب عن تركيزه والدخول في صدام مع لاعبي بيراميدز وحكم اللقاء وهو ما كلف الزمالك حصول 7 لاعبين على إنذارات؛ بل إن طارق حامد كان يستحق الطرد أكثر من مرة بسبب تدخلاته العنيفة وغير المبررة.
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