نادي الزمالك على صفيح ساخن بسبب ملف المدرب العام

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٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

كريستيان جروس

انتصر نادي بيراميدز، على ضيفه الزمالك بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.

وبعد تلك الهزيمة، عاد مجلس إدارة الزمالك، لدراسة مقترح إقحام مدرب مصري للعمل بمنصب المدرب العام، في الجهاز الفني الذي يقوده السويسري كريستيان جروس، خصوصًا وأن الفريق فقد الكثير من النقاط في المباريات الأخيرة بالدوري، ويبحث رئيس الزمالك عن مدرب قوي يصلح للعمل كمدرب عام بعد رفض خالد جلال، العودة من جديد

وبعد تلك الهزيمة، عاد مجلس إدارة الزمالك، لدراسة مقترح إقحام مدرب مصري للعمل بمنصب المدرب العام، في الجهاز الفني الذي يقوده السويسري كريستيان جروس، خصوصًا وأن الفريق فقد الكثير من النقاط في المباريات الأخيرة بالدوري، ويبحث رئيس الزمالك عن مدرب قوي يصلح للعمل كمدرب عام بعد رفض خالد جلال، العودة من جديد إلا كمدير فني للفريق.



هذا التفكير بات يسيطر على رئيس الزمالك، على الرغم من أنه اجتمع مع جروس منذ أيام واتفقا على إغلاق ملف المدرب العام، والاكتفاء بالأسماء الموجودة في الجهاز الفني للفريق الأبيض، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء لا يفكر في الإطاحة بجروس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المدرب السويسري مستمر بشكل طبيعي مع الفريق حتى نهاية عقده مع النادي، بنهاية الموسم الجاري.

