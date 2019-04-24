شكرا لقرائتكم خبر عن شين لونج يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نجح الأيرلندي شين لونج، مهاجم فريق ساوثهامبتون، في تسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بعدما هزّ شباك واتفورد بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة بينهما الثلاثاء.
وأصبح الهدف أسرع هدف في تاريخ البريميرليج في المباراة التي أقيمت وانتهت بالتعادل 1- 1، في الثانية السابعة من عمر المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر شين لونج يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.