شكرا لقرائتكم خبر عن شين ‬لونج يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح الأيرلندي شين ‬لونج، مهاجم فريق ساوثهامبتون، في تسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بعدما هزّ شباك واتفورد بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة بينهما الثلاثاء.

وأصبح الهدف أسرع هدف في تاريخ البريميرليج في المباراة التي أقيمت وانتهت بالتعادل 1- 1، في الثانية السابعة من عمر المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة.