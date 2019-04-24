شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير»: مباراة السيتي أفضل فرصة لنُظهر ردة فعل قوية لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن مباراة الديربي مع مانشستر سيتي، والمقرر إقامتها مساء الغد، تُشكل أفضل فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها يونايتد من إيفرتون.

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وأضاف المدرب النرويجي، في تصريحات صحفية: «هذه هي أفضل فرصة لنا للعودة الآن، لقد تحدثت مع اللاعبين بعد مباراة إيفرتون، وكان بإمكاني رؤية الحزن والإحباط واضحين في أعينهم.. مباراة مانشستر سيتي هي أفضل مباراة لنا لنُظهر ردة فعل قوية».

وتابع المدير الفني لـ«يونايتد»: «عندما نواجه فريقًا قويًا للغاية كمانشستر سيتي، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا».

واختتم حديثه: «يجب أن نستعد للتعامل مع فلسفة الضغط التي يتبناها لاعبو سيتي، فهم يتميزون بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، لذلك علينا الدفاع أمامهم بشكل جيد، وعندما تكون الكرة بحوزتنا، يتعين علينا الاستعداد والتعامل مع الضغط العالي الذي سيقومون به، فهذا إحدى أكثر النقاط التي تميزهم كفريق».