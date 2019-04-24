رئيس دورتموند يتمنى عدم هبوط شالكه

وضع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، المنافسة الشرسة بين ناديه وشالكه، جانبًا، وأعرب عن أمله في أن يتجنب شالكه الهبوط لدوري الدرجة الثانية بألمانيا.

ويلتقي دورتموند، شالكه، يوم السبت المقبل في ديربي مثير، بالمرحلة الـ31 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكل من الفريقين؛ حيث يحتاج دورتموند للفوز من أجل الحفاظ على فرصته في الفوز بلقب البوندسليجا، فيما يحتاج شالكه للفوز أملا في 3 نقاط غالية، تساعده في مواجهة شبح الهبوط.

ويحتل دورتموند، المركز الثاني بجدول الترتيب بـ69 نقطة وبفارق نقطة واحدة، خلف البايرن، المتصدر، فيما يحتل شالكه المركز الـ15 (الرابع من مؤخرة الجدول) بـ27 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام شتوتجارت (الـ16).

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ويخوض صاحب المركز الـ16، دورًا فاصلاً مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، على مقعد في البوندسليجا بالموسم التالي.



وقال فاتسكه، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "لا أرغب في هبوط شالكه. مسابقة البوندسليجا تحتاج شالكه، ومباريات الديربي".

وقال فاتسكه "من السخيف" اعتبار فوز شالكه في الديربي تعويضًا عن موسمه المتواضع، الذي شهد استبدال المدرب دومينيكو تيديسكو بالمدرب هوب ستيفنز.

وأشار إلى أن شالكه يجب ألا يختزل الموسم في مباراة الديربي وعليه أن يكافح من أجل البقاء في البوندسليجا.