شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة .
وشارك سليمان في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل منتظم بعد عودته من ألمانيا وانتهائه من الفحوصات الطبية التي خضع لها هناك .
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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