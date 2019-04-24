شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة .

وشارك سليمان في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل منتظم بعد عودته من ألمانيا وانتهائه من الفحوصات الطبية التي خضع لها هناك .

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.