شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري.. الأحمر يفتقد جهود محمود وحيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي عن مباراة فريقه غدا أمام المصري البورسعيدي بسبب الإصابة، وتعرض وحيد للإصابة خلال مران فريقه أول أمس بعد تدخل قوي من زميله ياسر إبراهيم.

واكتفى وحيد بخوض جلسة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في المران الجماعي.

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كما غاب شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عن المران الجماعي في ظل استمرار معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

فى المقابل، انتظم وليد سليمان صانع العاب الأهلي في مران الفريق ، حيث عاد اللاعب من ألمانيا خلال الساعات الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية هناك للاطمئنان على إصابته، بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي تعافى منها مؤخرآ.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد المكس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.