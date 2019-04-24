شكرا لقرائتكم الزمالك يفحص حازم وبوطيب وأحداد قبل مواجهة النجم بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد مران الزمالك، اليوم الأربعاء، خضوع الثلاثى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، والمغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، ومواطنه حميد أحداد، لفحص طبى لتحديد موقفهم من التواجد أمام النجم الساحلى.

ويستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الوقوف على حالة الثلاثى المصاب بالفريق، لتحديد إمكانية الاعتماد علي أحدهم فى هذه المباراة من عدمه.

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يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى، بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور، بعد تخطيه للهلال السودانى الذى فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإيابا بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.

وكان الثلاثي إمام وبوطيب وأحداد قد تغيبوا عن التواجد مع الزمالك أمام بيراميدز مؤخرا بالدوري في المباراة التي خسرها الأبيض بهدف نظيف، حيث يؤدي حازم إمام برنامج تأهيلي لإصابته بمزق في السمانة بينما يعاني بوطيب من إصابة بسيطة في الركبة وقد يعود في مران اليوم فيما يعاني أحداد من إصابة في العضلة الأمامية.