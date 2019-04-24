شكرا لقرائتكم فرج عامر: درع الدورى لن يخرج من الجزيرة الموسم الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الأهلى سيحسم بطولة الدورى هذا العام بشرط تخطى مباراتين مهمتين فى مشواره المتبقى، خاصة بعد فوز بيراميدز على الزمالك وإفساح الطريق أمام الأهلي لتصدر المسابقة.
ولفت عامر، إلى أن بيراميدز سيحسم بطولة كأس مصر هذا الموسم ، مضيفا أن ملامح الهبوط بدأت تتضح مع اقتراب المسابقة على نهايتها حيث لم يتبقى سوى 3 أسابيع فقط .
وكان فرج عامر قد أعلن أنه لن يطلب حكام أجانب فى مباراته أمام الأهلى وأنه يثق فى نزاهة التحكيم المصرى رغم الأضرار التى وقعت على ناديه من الأخطاء التحكيمية التى وصفها بأنها غير متعمدة وموجوده فى كل دوريات العالم.
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