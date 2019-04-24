شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستعيد المحمدي ومجدي قبل مواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى ثنائى الإسماعيلى الدولى للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما بشكل كامل حيث عانى المحمدى من بعض الالتهابات بينما تعرض مجدى لكدمة فى كاحل القدم. ويحل الدراويش ضيفا على وادى دجلة غداً الخميس باستاد بتروسبورت لحساب الجولة الــ30 بمسابقة الدورى.

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