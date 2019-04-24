شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة فى مفصل الكتف لمصطفى أكرم لاعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى مصطفى أكرم لاعب فريق المصرى تحت 21 عاماً الذى تم تصعيده لتدريبات الفريق الأول، اليوم، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة جراحة بمفصل الكتف بعد إصابته بخلع متكرر فى المفصل ما يستدعى التدخل الجراحى.

ويعقب الجراحة حصول اللاعب على راحة لمدة ستة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج استشفائى قبل البدء فى البرنامج التأهيلى الذى يستمر لستة أسابيع أخرى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأول بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.

يذكر أن المصرى سيواجه الأهلى غدا باستاد المكس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى.