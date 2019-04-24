شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى ومحمود وحيد يغيبان عن مران الأهلى.. وظهور وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلى عن مباراة فريقه غدا أمام المصرى البورسعيدى بسبب الإصابة، وتعرض وحيد للإصابة خلال مران فريقه أول أمس بعد تدخل قوى من زميله ياسر إبراهيم.

واكتفى وحيد بخوض جلسة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجمانزيوم ولم يشارك فى المران الجماعى.

كما غاب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن المران الجماعى فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى عضلة السمانة.

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فى المقابل انتظم وليد سليمان صانع العاب الأهلى فى مران الفريق، حيث عاد اللاعب من ألمانيا خلال الساعات الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية هناك للاطمئنان على إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التى تعافى منها مؤخرا.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى مساء غد الخميس على استاد المكس فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.