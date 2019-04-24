شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ليس الأول.. 4 أندية قهرت الأهلى والزمالك فى موسم واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق بيراميدز خامس فريق يهزم الأهلى والزمالك معاً فى موسم واحد بالدورى المصرى آخر 10 سنين، بعدما تغلب على الفارس الأبيض بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة 26 لمسابقة الدورى العام، وسبقه فوزه على المارد الأحمر بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للمسابقة.
بيراميدز رفع رصيده لـ63 نقطة من 29 مباراة فى الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف الذى خاض 27 مباراة، ويأتى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة قبل مواجهة المصرى الخميس.
ونجح بيراميدز خلال أول مواسمه ببطولة الدورى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام قطبى الكرة المصرية، ليحصل على 10 نقاط من أصل 12 أمام الأهلى والزمالك خلال الموسم الجارى (2018-19).
بيراميدز عزز بتلك النقاط صدارته للدورى منفردًا بعد خوض 29 مباراة، إذ فاز على الأهلى فى الدور الأول والثانى بنتيجة (2-1) و(1-0)، وتعادل مع الزمالك (3-3) ذهابا قبل أن يهزمه إيابا (1-0) أمس.
كرر بيراميدز الإنجاز الذى حققه مصر المقاصة فى الموسم الماضى، بعدما نجح الفريق الوليد هذا الموسم فى إسقاط كل من الأهلى والزمالك بموسم واحد.
وكان مصر المقاصة تمكن فى دورى الموسم الماضى (2017-18) من الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا (3-1) و(1-0)، وانتصر على الأهلى (3-2) فى الدور الأول بالأسبوع الثانى للمسابقة.
وسبق بيراميدز أربعة أندية نجحت أن تهزم الأهلى والزمالك فى موسم واحد وهى:
الإسماعيلى فى موسم 2008/2009
غزل المحلة فى موسم 2010/2011
فريق إنبى فى موسم 2014/2015
فريق المقاصة 2017 / 2018
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