شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى.. وتعليمات خاصة لهشام محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى فى مران فريقه اليوم، بعد إعلان تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التى لحقت به مؤخرآ.
يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص لاسارتى خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية المباراة المقبلة أمام المصرى، ومنحه بعض التعليمات الفنية بعدما اقترب من المشاركة فى التشكيل الأساسى فى ظل غياب عمرو السولية وحسام عاشور.
ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى مساء غد الخميس على استاد المكس فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
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