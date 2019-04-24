سوبر كورة.. 112 سنة أهلى.. أسطورة كروية بدأت بـ5 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 112 عاماً بدأت حكاية النادى الأهلى، حكاية كتب تاريخها بحروف من ذهب فى تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية وربما العالمية، لمتابعة مزيداً من التفاصيل اضغط هنا..

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