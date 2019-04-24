شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر الثلاثى المصاب اليوم لتحديد موقفهم أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مران الزمالك، اليوم الأربعاء، خضوع الثلاثى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، والمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، ومواطنه حميد أحداد، لفحص طبى لتحديد موقفهم من التواجد أمام النجم الساحلى.

ويستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، للوقوف على حالة الثلاثى المصاب بالفريق، لتحديد إمكانية الاعتماد عللى أحدهم فى هذه المباراة من عدمه.

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يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور، بعد تخطيه للهلال السودانى الذى فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإيابا بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.

وكان الثلاثى إمام وبو طيب وأحداد قد تغيبوا عن التواجد مع الزمالك أمام بيراميدز مؤخرا بالدورى فى المباراة التى خسرها الأبيض بهدف نظيف، حيث يؤدى حازم إمام برنامجا تأهيليا لإصابته بمزق فى السمانة بينما يعانى بوطيب من إصابة بسيطة فى الركبة وقد يعود فى مران اليوم فيما يعانى أحداد من إصابة فى العضلة الأمامية.