انت الان تتابع بلاغ ضد لاعبي الزمالك بعد الاعتداء على مصور صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ ص

تقدم عبدالرحمن جمال، المصور الصحفي بجريدة «المصري اليوم» ببلاغ ضد لاعبي الزمالك، وذلك بعد تعرضه للضرب عقب مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي. وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزميل عبدالرحمن جمال، متواجد حاليًا في قسم أول مدينة نصر لتحرير محضر، ضد كلا من: محمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، ومدافع الفريق محمد عبدالغني، ومصطفى ميلا، عامل غرفة الملابس بالنادي الأبيض، وأحمد زاهر، إداري الفريق، والطبيب محمد عيد، بعد تعديهم عليه لفظيًا وبدنيًا، وقيام الأخير بسرقة هاتفه المحمول.

وأوضح كامل، خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاعتداء على الصحفي، جاء بسبب تصويره خروج لاعبي الزمالك من الملعب بعد المباراة، ومحاولتهم الاعتداء على بعض أفراد الأمن، وأنه حاليًا في انتظار تحرير المحضر. وشهدت المباراة في نهايتها توجه لاعبي الزمالك إلى الحكم النرويجى