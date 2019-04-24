انت الان تتابع جدول ترتيب الدوري المصري 2019 بعد خسارة نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لأول مرة، ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم (2018-2019)، بعدما حقق الفوز، على نظيره الزمالك، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد «الدفاع الجوي»، والمؤجلة لهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري، بهدف دون ردٍ، أحرزه علي جبر، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة ويخطف صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند 60 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة.

وحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وهُزم في 4 مباريات. وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي.. 1- بيراميدز برصيد 63 نقطة 2- الزمالك برصيد 60 نقطة 3- الأهلي برصيد 58 نقطة 4- المصري برصيد 46 نقطة 5- المقاولون برصيد 43 نقطة 6-

وحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وهُزم في 4 مباريات. وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي.. 1- بيراميدز برصيد 63 نقطة 2- الزمالك برصيد 60 نقطة 3- الأهلي برصيد 58 نقطة 4- المصري برصيد 46 نقطة 5- المقاولون برصيد 43 نقطة 6- مصر للمقاصة برصيد 41 نقطة 7- الإسماعيلي برصيد 37 نقطة Advertisements 8- الإنتاج الحربي برصيد 35 نقطة 9- الجونة برصيد 35 نقطة 10- بتروجيت برصيد 34 نقطة 11- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة 12- سموحة برصيد 34 نقطة 13- الاتحاد السكندري برصيد 33 نقطة 14- وادي دجلة برصيد 31 نقطة 15- إنبي برصيد 30 نقطة 16- حرس الحدود برصيد 29 نقطة 17- الداخلية برصيد 26 نقطة 18- النجوم برصيد 25 نقطة

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