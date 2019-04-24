زي النهارده تأسس نادي القرن.. الأهلي خُلق ليفوز

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تأسس الأهلي، عام 1907، كنادٍ رياضي مصري، ليصير بعدها أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية شهرةً، وأكثرها فوزًا ببطولات كرة القدم وأكثرها شعبية في الوطن العربي

للوطنية كانت نشأتك.. للبطولات كانت قلعتك.. للمبادئ والقيم ظلت رايتك مرفوعة شامخة.. كل عام وأنت زين النوادي.. كل عام وأنت «أعظم نادٍ في الكون». يحتفل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بمرور 112 عاما على تأسيسه، إذ إنه تأسس في الرابع والعشرين من أبريل عام 1907، لتبدأ قصة الأحمر بالتزامن مع كفاح ونضال شعب مصر في مطلع القرن العشرين، الذي أشعله الزعيم مصطفى كامل في حماس المثقفين المصريين، وكان طلاب وخريجو المدارس العليا هم صفوة المثقفين في مصر، وأملها في التخلص من الاستعمار البريطاني.

تأسس الأهلي عام 1907 كنادٍ رياضي مصري، ليصير بعدها أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية شهرة، وأكثرها فوزًا ببطولات كرة القدم وأكثرها شعبية في الوطن العربي، وحصل الأهلي على 20 بطولة قارية وضعت الأحمر على قمة أندية العالم، إلى أن اقتنص الملكي ريال مدريد اللقب، الموسم المنقضي، وفي عام 2000، أعلن الاتحاد

تأسس الأهلي عام 1907 كنادٍ رياضي مصري، ليصير بعدها أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية شهرة، وأكثرها فوزًا ببطولات كرة القدم وأكثرها شعبية في الوطن العربي، وحصل الأهلي على 20 بطولة قارية وضعت الأحمر على قمة أندية العالم، إلى أن اقتنص الملكي ريال مدريد اللقب، الموسم المنقضي، وفي عام 2000، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأهلي "أفضل نادٍ إفريقي في القرن العشرين".

صاحب فكرة إنشائه هو عمر لطفي بك، الذي كان رئيسًا لـ"نادي طلبة المدارس العليا للألعاب الرياضية بالجزيرة"، وتيمنًا باسمه سميت عدة أندية في المنطقة باسم الأهلي؛ مثل (أهلي طرابلس- أهلي بنغازي الليبي- أهلي البرج الجزائري- أهلي جدة السعودي- الأهلي الأردني- أهلى دبي الإماراتي- الأهلي البحريني- الأهلي القطري).

حصل الأهلي على درع الدوري 40 مرة، آخرها الموسم الحالي، وحصل على بطولة كأس مصر 36 مرة، كما حصل "المارد الأحمر" -كما يلقبه مشجعوه- على بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، آخرها في نوفمبر 2013، وتأهل من خلالها إلى كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

طرح عمر لطفي بك فكرة تأسيس الأهلي في العقد الأول من القرن العشرين، وذلك خلال رئاسته نادي طلبة المدارس العليا، الذي أنشئ عام 1905، لأنه عدَّ تأسيس هذا النادي سياسيا بالدرجة الأولى، ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة.

وقام بعد ذلك بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه الذين تحمسوا للفكرة، ليتم تأسيس النادي الأهلي عام 1907، وتقرر تكوين شركة رأسمالها خمسة آلاف جنيه مصري، على شكل ألف سهم، قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات، ويعد النادي الأهلي أول نادٍ للمصريين.

كان أمين سامي باشا أول من اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية، وتمت تسمية الأهلي بهذا الاسم؛ لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا، الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، ولذلك نشأ وطنيًّا مصريًّا للَم شمل الشباب المصري.

عقد أول اجتماع في 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساءً، بمنزل "ميشيل إنس" بالجيزة برئاسته، وعضوية كل من إدريس راغب بك، وإسماعيل سري باشا، وأمين سامي باشا، وعمر لطفي بك، ومحمد أفندي شريف سكرتيرًا.

وطرح إسماعيل سري باشا، خلال الاجتماع، الرسم الذي صممه للمبنى الرئيسي للنادي، بوصفه مهندسًا معماريا، وفي نفس الجلسة عرض عمر لطفي بك، عقد الشركة، ووافق المجتمعون من المؤسسين على إنشاء الشركة، وهي شركة مدنية باسم النادي الأهلي للرياضة البدنية.

واختارت اللجنة ميشيل أنس -إنجليزي الجنسية- لرئاسة النادي؛ للاستفادة من نفوذه لدى سلطات الاحتلال، وتسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي من قبل الحكومة، وأصبح هو أول رئيس للنادي الأهلي، واستمر رئيسًا حتى يوم 1 أبريل 1908.

صمم شعار الأهلي في 3 نوفمبر 1917، وكان من تصميم محمد شريف صبري بك، عضو النادي وخال الملك فاروق، وألوان الأهلي مقتبسة من ألوان علم مصر السابق في أوائل القرن العشرين، عندما كان الزي عبارة عن خطوط حمراء وبيضاء، وبعد ذلك تغيرت إلى نصف أحمر ونصف أبيض، ثم أصبحت حمراء فقط، لأنه كان لون العلم المصري في تلك الفترة في عهد الخديوِ عباس حلمي الثاني.

كان أول شعار للأهلي في عام 1907 حتى 1952، وبعد ثورة 1952 تغير الشعار، ثم تم الإعلان عن الشعار الثالث في مئوية تأسيس الأهلي عام 2007، إذ تم تغييره قليلا، وأضيفت عبارة "نادي القرن" إليه.

عدلت الجمعية العمومية للنادي في جلسة غير عادية في 15 مارس 1940، بعض المواد في لائحة النظام الأساسي للنادي، منها أن يُسمى "النادي الأهلي للرياضة البدنية"؛ لأن الرياضة أهم وأشمل من الألعاب الرياضية.

مُنح لقب "كابتن النادي" لأول مرة إلى محمود مختار "التتش"، نظرًا للخدمات الجليلة التي قدمها للرياضة بصفة عامة، وللنادي بصفة خاصة، على أن يكون من اختصاصه رفع تقارير نصف شهرية بملحوظاته عن الألعاب المختلفة بالنادي، وما يراه من اقتراحات بشأنها، وذلك بجلسة اللجنة العليا في 17 أكتوبر 1940.

تولى رئاسة النادى الأهلي منذ إنشائه وحتى الآن 15 رئيسًا، أحدثهم محمود الخطيب. وفي ما يلي نستعرض جميع رؤساء النادي، وفتراتهم في مقعد الرئاسة:

1- ميشيل أنس من 24 أبريل 1907 إلى 1 أبريل 1908.

2- عزيز عزت من 2 أبريل 1908 إلى 9 فبراير 1916.

3- عبد الخالق ثروت من 9 فبراير 1916 إلى 14 فبراير 1922.

4- جعفر والي من 14 فبراير 1922 إلى 7 يوليو 1940.

5- أحمد فؤاد أنور من 7 يوليو 1940 إلى 2 نوفمبر 1941.

- جعفر والي من 3 نوفمبر 1941 إلى 2 يناير 1944.

6- أحمد حسنين من 3 يناير 1944 إلى 19 فبراير 1947.

7- أحمد عبود من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

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8- صلاح الدين الدسوقي من 3 ديسمبر 1962 إلى 15 ديسمبر 1965.

9- عبد المحسن مرتجي من 15 ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967.

10- إبراهيم كامل الوكيل من 18 يوليو 1967 إلى 8 يوليو 1971.

- عبد المحسن مرتجي من 8 يوليو 1971 إلى 12 ديسمبر 1980.

11- صالح سليم من 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988.

12- محمد عبده صالح الوحش من 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992.

- صالح سليم من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002.

13- حسن حمدي من 6 مايو 2002 إلى مارس 2014.

14- محمود طاهر من 28 مارس 2014 إلى نوفمبر 2017.

15- محمود الخطيب من ديسمبر 2017 حتى الآن.

أول مشاركة للأهلي فى بطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، كانت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1976، وحصد الأهلى خمسة عشر لقبا إفريقيا متنوعا حتى عام 2000، ما جعل الاتحاد الإفريقي يختار الأهلي "نادي القرن العشرين في إفريقيا"، ولا يزال المارد الأحمر حتى اليوم يتصدر قائمة تصنيف أندية القارة الإفريقية.

وفي حفل كبير باستاد القاهرة الدولي، أعلن عن لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، وتمت إقامة لقاء ودي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني "نادي القرن في أوروبا" بكامل نجومه، يتقدمهم زين الدين زيدان، ولويس فيجو، وروبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليس وغيرهم، وفاز الأهلي على ريال مدريد بهدف نظيف.

- الدوري المصري (40 مرة).

- كأس مصر (36 مرة).

- كأس السلطان (7).

- دوري القاهرة (5).

- دوري الجمهورية العربية المتحدة (1): 1961.

- كأس السوبر المصري (10 مرات).

- كأس أبطال العرب (1): 1996.

- كأس العرب للأندية الفائزة بالكأس (1): 1995.

- كأس السوبر العربي: 1997، 1998.

- الكأس الأفرو-آسيوية (1): 1989.

- كأس السوبر الإفريقي (6).

- دوري أبطال إفريقيا (8).

- كأس الكونفيدرالية الإفريقية (1): 2014.