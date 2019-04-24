الثأر والقمة يشعلان لهيب ديربي مانشستر بالبريميرليج

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٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
مانشستر يوناتيد
يحتضن استاد أولد ترافورد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم الأربعاء، ديربي مدينة مانشستر، حين يستضيف نادي مانشستر يوناتيد نظيره وغريمه اللدود مانشستر سيتي، بقيادة الحكم أندريه مارينر، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية السيتي دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وإلكاي جوندوجان، فيما أحرز هدف اليونايتد أنتوني مارسيال، وكان يدرب الشياطين الحمر حينها البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويحتل مانشستر يوناتيد بقيادة مديره الفني النرويجي أول جونار سولسكاير، المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 64 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 7 وخسر في 8، وسجل الفريق 63 هدفًا فيما استقبلت شباكه 48 هدفًا، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب
في المقابل يحتل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 86 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 28، وتعادل في 2، وخسر 4، وسجل الفريق 87 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول صاحب الـ88 نقطة.
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