انت الان تتابع صلاح مع «أم التنانين» في حفل الأكثر تأثيرًا بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

محمد صلاح

ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية الذي أقيم بمدينة «نيويورك»، بعد اختياره ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019. وضمن قائمة «التايم» وُجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، بالإضافة إلى الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، والممثلة إميليا كلارك.

وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء». "@MoSalah is a better human being than he is a football player.

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