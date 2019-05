صلاح مع «أم التنانين» في حفل الأكثر تأثيرًا بالعالم

وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء».

"@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world," writes @iamjohnoliver. Salah hits the red carpet at the #TIME100 Gala https://t.co/BLAdS4PIy3 pic.twitter.com/82RXHgYQET