انت الان تتابع صلاح مع «أم التنانين» في حفل الأكثر تأثيرًا بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
محمد صلاح
ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية الذي أقيم بمدينة «نيويورك»، بعد اختياره ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019. وضمن قائمة «التايم» وُجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، بالإضافة إلى الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، والممثلة إميليا كلارك.
وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء». "@MoSalah is a better human being than he is a football player.
وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء».— TIME (@TIME)
"@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world," writes @iamjohnoliver. Salah hits the red carpet at the #TIME100 Gala https://t.co/BLAdS4PIy3 pic.twitter.com/82RXHgYQET— TIME (@TIME) April 24, 2019
وعلى هامش الحفلة، التقى صلاح مع الممثلة إميليا كلارك، الشهيرة بدور «دينيريس تارجيريان» والملقبة في مسلسل «صراع العروش» بـ«أم التنانين».— Gohary (@90hary_)
father of dragons #EmiliaClarke #salah #GameOfThornes @TIME pic.twitter.com/G15qH2iqBp— Gohary (@90hary_) April 24, 2019
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