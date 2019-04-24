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صلاح مع «أم التنانين» في حفل الأكثر تأثيرًا بالعالم

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٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

محمد صلاح

محمد صلاح

ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية الذي أقيم بمدينة «نيويورك»، بعد اختياره ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019. وضمن قائمة «التايم» وُجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح، هداف الموسم الماضي، بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، بالإضافة إلى الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، والممثلة إميليا كلارك.

وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء». "@MoSalah is a better human being than he is a football player.

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وكتبت مجلة «تايم» عن الفرعون المصري، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء».

— TIME (@TIME)

وعلى هامش الحفلة، التقى صلاح مع الممثلة إميليا كلارك، الشهيرة بدور «دينيريس تارجيريان» والملقبة في مسلسل «صراع العروش» بـ«أم التنانين».

— Gohary (@90hary_)
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