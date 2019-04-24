انت الان تتابع ديربي مانشستر.. ماذا ينتظرك من مباريات الأربعاء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

مانشستر يونايتد

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على جاره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة 31، وسيكون فريق بيب جوارديولا مطالبا بالفوز، إن أراد العودة إلى صدارة جدول الترتيب، وقبلها تنطلق مباراة وولفر هامبتون العنيد وأرسنال الطامح في مركز متقدم أملا في المشاركة بالموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الإسباني قد يحسم برشلونة لقب الليجا إذا استطاع فالنسيا إسقاط مضيفه أتلتيكو. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي وولفر هامبتون x أرسنال – الساعة التاسعة إلا الربع مساءً. مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساءً. الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد x فالنسيا – الساعة السابعة والنصف مساء. إسبانيول x سيلتا فيجو – الساعة الثامنة والنصف مساء. ليجانيس x أتلتيك