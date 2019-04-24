انت الان تتابع وولفرهامبتون يصطدم بآرسنال في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

آرسنال Advertisements

يحتضن استاد مولينيو، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، اليوم الأربعاء، لقاء نادي وولفرهامبتون أمام نظيره آرسنال، بقيادة الحكم ستيورات أتويل، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، على استاد الإمارات، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف المدفعجية هنريك مخيتريان، فيما أحرز هدف وولفرهامبتون إيفان كافاليرو.

ويحتل وولفرهامبتون بقيادة مديره الفني البرتغالي نونو سانتو، المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 48 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 9 وخسر في 12، وسجل الفريق 41 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز التاسع، وبفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز