انت الان تتابع وولفرهامبتون يصطدم بآرسنال في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
آرسنال
يحتضن استاد مولينيو، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، اليوم الأربعاء، لقاء نادي وولفرهامبتون أمام نظيره آرسنال، بقيادة الحكم ستيورات أتويل، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، على استاد الإمارات، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف المدفعجية هنريك مخيتريان، فيما أحرز هدف وولفرهامبتون إيفان كافاليرو.
ويحتل وولفرهامبتون بقيادة مديره الفني البرتغالي نونو سانتو، المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 48 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 9 وخسر في 12، وسجل الفريق 41 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز التاسع، وبفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز
في المقابل يحتل آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، المركز الخامس، في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 66 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 68 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر وولفرهامبتون يصطدم بآرسنال في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.