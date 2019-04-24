شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة لـ سوبر كورة: لو فيريرا جه الأهلى الزمالك مش هيشم بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق وبتروجت الحالى أنه تعرض لظلم واضح مع جميع المدربين الذين تدرب معهم، كما أوضح رأيه فى المنافسة على درع الدورى هذا الموسم ومن الفريق الأقرب للتتويج، وفى العديد من الملفات، لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..

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