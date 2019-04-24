شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى، والمحدد لها يوم 1 مايو المقبل.
ورغم وصول الخطاب للجبلاية إلا أن الزمالك لم يرسل لاتحاد الكرة مبلغ الـ25 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب للقاء المرتقب.
يذكر أن الزمالك خسر أمس أمام بيراميدز فى الدورى بهدف نظيف سجله على جبر، ليتوقف رصيده عند 60 نقطة.
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