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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأهلى بطل الدورى وبيراميدز سيتوج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب فرج عامر رئيس نادى سموحة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الأهلى سيحسم بطولة الدورى هذا العام بشرط تخطى مباراتين مهمتين فى مشواره المتبقى، خاصة بعد فوز بيراميدز على الزمالك وإفساح الطريق أمام الأهلى لتصدر المسابقة.
كما أشار عامر إلى أن بيراميدز سيحسم بطوله كأس مصر هذا الموسم، مضيفا أن ملامح الهبوط بدأت تتضح مع اقتراب المسابقة على نهايتها، حيث لم يتبق سوى 3 أسابيع فقط.
وكان فرج عامر قد أعلن أنه لن يطلب حكام أجانب فى مباراته أمام الأهلى، وأنه يثق فى نزاهة التحكيم المصرى رغم الأضرار التى وقعت على ناديه من الأخطاء التحكيمية التى وصفها بأنها غير متعمدة وموجودة فى كل دوريات العالم.
فرج عامر
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