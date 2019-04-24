شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى vs كريم عبد الجواد.. استئناف ربع نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم الأربعاء، مباريات الدور ربع النهائى ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، والتى تستمر حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.
وكان ثلاث لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم فى نصف نهائى البطولة أمس الثلاثاء وهم على فرج المصنف الأول عالميا، طارق مؤمن المصنف الثالث، وفى منافسات السيدات تأهلت رنيم الوليلى المصنفة الأولى بينما ودعت نور الطيب المصنفة الثالثة البطولة من ربع النهائى عقب خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحى.
وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بنحو 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف فى بطولات الاسكواش، حيث شارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.
وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادى عشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.
وجاءت منافسات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي كالتالي:مروان الشوربجى x كريم عبد الجواد
محمد الشوربجى x فارس الدسوقى
نور الشربينى x نوران جوهر
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