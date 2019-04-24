شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية المحمدى ومجدى لموقعة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الإسماعيلى عودة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى ثنائى الفريق الدولى للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما بشكل كامل. وكان باهر المحمدى يعانى من بعض الالتهابات بينما تعرض مجدى لكدمة فى كاحل القدم. ويحل الدراويش ضيفا على وادى دجلة، غداً الخميس، باستاد بتروسبورت لحساب الجولة الــ30 بمسابقة الدورى.

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