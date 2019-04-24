شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحدث إطلالات أبناء نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط دائما نجوم الكرة بعلاقة قوية تتسم بجانب من المرح مع أبنائهم خاصة فى فترة الراحة، حيث يحرص دائما معظم مشاهير الساحرة المستديرة على قضاء وقت العطلات مع فلذات أكبادهم.

وانتشر على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة إطلالات حديثة لأبناء نجوم الكرة مثل دولا نجل حارس مصر المقاصة الحالى و الأهلى السابق أحمد عادل عبد المنعم و فيروز نجلة سعد سمير فضلا عن سيلين و تمارا عماد متعب.

ويرصد الخليج 365 لقطات لاحداث إطلالات أبناء نجوم الكرة فى الصور التالية :



يايانعوم زوجة منتعب و أبنته سيلين

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أحمد عادل عبد المنعم و نجله دولا بصحبة شقيقه عمر



عماد متعب و تمارا فى جانب من المرح



عماد متعب و تمارا