شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض الدعوات فى مباراة الأهلى والمصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو اتحاد الكرة النادى الأهلى والمصرى المقرر لها الثامنة مساء الخميس، بحضور ٣٠ فردا فقط فى مباراة الفريقين غدا باستاد المكس بالإسكندرية، بواقع ١٥ فردت لكل فريق من مجلس إدارة الناديين.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة تحفظ الأمن على العمل بالدعوات لحضور أعضاء الجمعية العمومية الناديين، وأكدوا أن الحضور سيكون مقتصرا فقط على مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية.