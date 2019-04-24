هل يوجد خلاف حقيقي بين صلاح و مدربه يورجن كلوب؟ تقارير عالمية تؤكد ومقربون من صلاح ينفون

اعداد- محمد بشاري

أشارت تقارير صحفية وإعلامية عالمية منذ عدة أيام إلى نشوب خلاف بين النجم المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب دون التطرق إلى أسبابه .فبالرغم من نفي رامي عباس محامي الفرعون المصري لتلك الأنباء ،إلا أن مصادر رياضية عالمية أكدت ذلك لدرجة أن بعض التقارير لفتت إلى بدء استغلال هذه الأجواء والتقدم بعرض لضم صلاح من قبل نادي ريـال مدريد

وأشار الصحفي الفرنسي فريدريك كاليني، في برنامج "تيليفوت" على محطة "تي إف 1" الفرنسية، مجددا إلى الخلافات بين صلاح ومدربه الألماني، التي جعلت الأول ليس بأسعد حالاته في "أنفيلد"، ويسعى إلى الرحيل.

وأوضح الصحفي أن ريال مدريد الإسباني يعد وجهة محتملة لابن الـ26 عاما، في حال رحليه عن ليفربول، وقال إنه "رغم أن صلاح ليس في قائمة أولويات المدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان، فإن كونه متاحا بنهاية الموسم الجاري قد يغير موقف النادي الملكي منه".

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر في نادي ليفربول قوله بأن الأنباء التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية حول خلاف بين صلاح وكلوب، ونية الأول صلاح عن النادي "مثيرة للضحك"، نافيا مثل هذه الأنباء تمامًا.

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كما زعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن صلاح، طلب الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مع يورغن كلوب، مدرب الفريق.ووفقا للصحيفة، دخل محمد صلاح في نقاش قوي مع كلوب، مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب صلاح الرحيل، يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد، وأن مالك ليفربول تدخل لحل الأزمة، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك في نهاية الموسم.



