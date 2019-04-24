أحمد حسن: أثبتنا أننا فريق كبير بعد الفوز على الأهلي والزمالك والدوري ليس هدفنا الوحيد

أشاد أحمد حسن، المشرف العام على نادي بيراميدز، بلاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي والزمالك خلال أيام قليلة.

وفاز بيراميدز على نظيره الزمالك بهدف نظيف، مساء، أمس الثلاثاء، لينتزع صدارة الدوري من الزمالك برصيد 63 نقطة، الذي يملك الأخير 60 نقطة في وصافة الدوري.

وقال أحمد حسن، إن فوز بيراميدز، أمس، على الزمالك مهم للغاية وغال بالنسبة للفريق، جعل بيراميدز يتصدر الدوري، مشيرا إلى أن النادي يقوم بعمل كبير من أجل الوصول

لما وصل له الفريق.

وأضاف حسن، أن بيراميدز فاز على الأهلي منذ أيام ثم الزمالك "كبيران الدوري" يدل على قوة الفريق، وأنه فريق كبير يعمل على أعلى مستوى، لكي يفوز على فريقين لديهما تاريخ كبير.

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وأكد حسن أن بيراميدز يسعى أن يكون له مكانة كبيرة في الدوري رغم الفترة القصيرة التي ظهر فيها النادي، بسبب العمل الكبير الذي يقومون

به.

وأشار حسن، إلى أن الفريق هدفه المنافسة دائما والتواجد بشكل كبير في الدوري، وأن الفوز بالدوري ليس هدف النادي الوحيد، بل التواجد بشكل قوي دائما والمنافسة مع عملاقة الدوري المصري بالعمل والاجتهاد.

وأضاف المشرف العام على نادي بيراميدز أن الفريق لديه لاعبين دوليين ذو خبرات ساعدوا الفريق على الظهور بشكل جيد، مثل عبدالله السعيد، والشناوي، وعمر جابر، وعمر الخربين، والميداني، إضافة إلى كينو، وجهاز فني على أعلى مستوى.

وتابع حسن، أن الفريق أحيانا يلعب بالشكل غير المطلوب، لكن "بيعرف يكسب" مثل مباراة الأهلي ومباراة الاتحاد بعد العودة بالنتيجة عقب تأخره أمام الاتحاد.