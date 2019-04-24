رياضة | بافيتيمبي جوميز يغيب عن الهلال السعودي أمام التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بافيتيمبي جوميز يغيب عن الهلال السعودي أمام التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي سفر مهاجمه بافيتيمبي جوميز إلى تركيا عقب مباراة استقلال طهران الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وغادر جوميز إلى تركيا لمدة يومين؛ لإجراء فحوص طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويغيب جوميز عن الهلال لمدة يومين وهو ما يعني أن الفرنسي لن يتواجد أساسياً أمام التعاون في مباراة يوم الجمعة المقبل بدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.