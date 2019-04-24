رياضة | كل فرص بيراميدز في الفوز بالدوري على حساب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل فرص بيراميدز في الفوز بالدوري على حساب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 من 27 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ58 من 26 مباراة.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات في مشوار الدوري المصري والزمالك 7 مباريات والأهلي 8 مباريات.

ويخطط بيراميدز للفوز بكل مبارياته المقبلة حتى يصل للنقطة 78 بنهاية مشوار الدوري وهي النقطة التي لا يجب أن يتوقف عندها الأهلي والزمالك حتى يتوج بيراميدز باللقب بعد فوزه على القلعة البيضاء أمس بهدف نظيف.

فرص بيراميدز مع الأهلي والزمالك

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل إليه الأهلي هو 82 نقطة إذا فاز بكل مبارياته، وفي هذه الحالة سيكون أقصى رصيد للزمالك 78 نقطة - هناك مباراة متبقية بينهما - لذلك سيحتاج بيراميدز لتعادل الفريق الأحمر في مباراتين ليضمن اللقب.

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل الزمالك إليه هو 81 إذا فاز بكل مبارياته ووقتها سيكون الأهلي 78 – هناك مباراة بينهما – وفي هذه الحالة سيحتاج بيراميدز لخسارة الفريق الأبيض في أي مباراة قادمة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

المصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

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مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك

10 غيابات في الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي

انضم محمد هاني وحسام عاشور ثنائي النادي الأهلي لقائمة الغائبين عن مباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأصبحت قائمة الغائبين تضم عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن للإيقاف ومحمد هاني وحسام عاشور وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وهشام محمد للإصابة.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.