رياضة | 110 غيابات في الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 110 غيابات في الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم محمد هاني وحسام عاشور ثنائي النادي الأهلي لقائمة الغائبين عن مباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأصبحت قائمة الغائبين تضم عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن للإيقاف ومحمد هاني وحسام عاشور وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وهشام محمد للإصابة.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

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وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.