رياضة | أجيري يرفض مواجهة غانا أو كوت ديفوار قبل انطلاق أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يرفض مواجهة غانا أو كوت ديفوار قبل انطلاق أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مسؤولو منتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض ودية خلال معسكر المنتخب القادم استعدادا لبطولة أمم إفريقيا أمام غانا أو كوت ديفوار .
ويأتي رفض الجهاز الفني كون أجيري يرغب في خوض مباريات ودية مع المنتخبات التي تقبع في التصنيف الثاني والثالث والتي تتناسب مع مستويات المنتخبات التي تضمها مجموعة الفراعنة.
ويخوض منتخب مصر وصيف النسخة الماضية البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب كل من أوغندا والكونغو وزيمبابوي وتبدو حظوظه مواتية في التأهل للدور القادم.