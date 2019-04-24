رياضة | جوارديولا: سنواجه مانشستر يونايتد مرعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: سنواجه مانشستر يونايتد مرعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مباراه فريقه ضد مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية خاصةً وأن الشياطين الحمر سيخوضون المباراة من أجل إسترداد العافية الكاملة بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ضد إيفرتون برباعية نظيفة.

وفي المؤتمر الصحفي قال جوارديولا " التوجه إلى ملعب الأولد ترافورد سيكون أمر صعب للغاية وتحقيق الفوز على الشياطين الحمر أمر صعب المنال لكن في الوقت ذاته ستكون مهمة ممتعة بالنسبة لنا.

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وأضاف جوارديولا " نواجه أفضل نسخة من مانشستر يونايتد لوكن الفريق خسر أمام إيفرتون في المباراة الماضية بنتيجة كبيرة وقفت عند أربعة أهداف وسيكونوا متحفزين للتعويض.

وأنهى تصريحاته أنه يتفهم ما يمر به المدير الفني للمان يونايتد سولسكاير ونحن كمدربين دائماً ما نشعر بالوحدة في حالة الخسارة وتضمن البقاء في حالة الفوز وتخشى الإقالة في حالة الخسارة.