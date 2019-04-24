رياضة | ريال مدريد يرصد 75 مليون يورو لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 75 مليون يورو لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة تقارير إعلامية فرنسية أن نادي ريال مدريد يسعي لضم البوسني ميرالم بيانيتش لاعب يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع مبلغا يصل إلى 75 مليون يورو لخزينة اليوفي من أجل الحصول على خدمات البوسني ميرالم بيانيتش، لتدعيم خط وسط الفريق الملكي بالموسم المقبل.

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وسيكون على النادي الاسباني التفوق على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان الذي أبدى اهتمامًا أيضا بالحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في الميركاتو.

ويسعي ريال مدريد لضم مجموعة من الصفقات القوية استعدادًا للموسم المقبل أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.