رياضة | أينتراخت فرانكفورت يساوم ريال مدريد من أجل لاعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أينتراخت فرانكفورت يساوم ريال مدريد من أجل لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامًا كبيرًا من أجل الحصول على خدمات يوفيتش نجم فرانكفورت إينتراخت الألماني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال برنامج "التشرينجيتو الإسباني"، إن إينتراخت، رفع سعر صفقة يوفيتش إلى 80 مليون يورو في الصيف المقبل، بعدما كان حدد مبلغ يتراوح بين 50 و 60 مليون يورو.

وتابع البرنامج، أن فرانكفورت يسعى لمساوامة مدريد، برفع سعر اللاعب أو الحصول على خدمات بيدرو رويز لاعب شباب الميرنجي وإدخاله بالصفقة.