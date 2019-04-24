شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق، من أجل التأهل لنهائى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الفريق للتتويج بلقبه الأول وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة المشوار الأفريقى بعد تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، والتأهل لنصف نهائى البطولة بعد الفوز فى مجموع المباراتين بهدف دون رد، بعدما تعادل سلبيًا فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب، قبل أن يفوز فى موقعة الإياب باستاد الجيش بالسويس بهدف دون رد.

بينما من المقرر، أن يتسلم الجهاز الفنى للزمالك، نتيجة الأشعة التى خضع لها المغربى حميد أحداد، بعد شكواه من العضلة الأمامية التى ابعدته عن مباراة بيراميدز فى الدورى، وذلك لتحديد موقفه من التواجد مع الفريق فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، وكذلك يخضع خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لاختبار طبى بعد شفاءه من إصابة الرشح الخفيف بالركبة، وذلك تمهيدًا لمشاركته فى موقعة نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما أكد اللاعب للجهاز الفنى جاهزيته للمشاركة فى مواجهة بيراميدز، ولكن فضل السويسرى كريستيان جروس، إراحته تجنبًا لتفاقم الإصابة خاصة لحاجة الفريق لخدماته فى المباريات المقبلة.