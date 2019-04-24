لقطة البكاء من أجل رونالدو، تمنح جورجينا عقد رعاية ملابس ساخنة!

وقع اختيار شركة ياماماي Yamamay للملابس الداخلية للسيدات، على صديقة كريستيانو رونالدو “جورجينا رودريجيز” لتكون هي الصورة الجديدة للعلامة التجارية للشركة.

وبحثت الشركة منذ بداية هذا العام عن وجه مألوف، تستطيع الاعتماد عليه في عملية ترويج مُنتجاتها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ولم تجد Yamamay أفضل من صديقة كريستيانو رونالدو (جورجينا) بصفتها أكثر الوجوه جاذبية بين صديقات لاعبي كرة القدم العالميين في الآونة الأخيرة.

وأثارت جورجينا اعجاب عشاق المستديرة في كل مكان حين أجهشت بالبكاء لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف صعود يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب آليانز آرينا في تورينو نهاية الشهر الماضي.

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وأخذت لقطة بكاء جورجينا حيزًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر وإنستاجرام” منذ الشهر الماضي، تسببت في ارتفاع ضخم لعدد متابعيها على إنستاجرام، وهذا ما استغلته شركة ياماماي للترويج لإصداراتها الجديدة من الملابس الساخنة والبيكيني.

وأشعلت جورجينا رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي من جديد لكن بتلك الملابس المغرية، والتي أظهرتها في هيئة مذهلة رفعت عدد معجبيها في إنستاجرام إلى 10 ملايين ونصف المليون مُعجب.

شاهد فيديو بكاء جورجينا من أجل رونالدو