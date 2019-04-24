اونلاين | Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يو

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Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يوتيوب premiere

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يوتيوب premiere

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة بتحقيقه الفوز في 28 مباراة والتعادل في مباراتين فيما تكبد أبناء بيب جوارديولا مرارة الخسارة في 4 لقاءات وفي حالة فوزهم غداً سوف يتصدرون بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب 35 لقاء

Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يوتيوب premiere

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من 34 لقاء جمع خلالهم 64 نقطة بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 فيما تكبد أبناء سولسكاير مرارة الخسارة في 8 مناسبات وسجل خط هجوم المانيو 63 هدفاً وإستقبلت شباك حارسهم دافيد دي خيا 46 هدفاً.

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Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يوتيوب premiere

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

Yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي يوتيوب premiere

القنوات الناقلة لديربي مانشستر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ديربي مانشستر على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أندريه مارينر.