اونلاين | رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

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رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة بتحقيقه الفوز في 28 مباراة والتعادل في مباراتين فيما تكبد أبناء بيب جوارديولا مرارة الخسارة في 4 لقاءات وفي حالة فوزهم غداً سوف يتصدرون بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب 35 لقاء

رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من 34 لقاء جمع خلالهم 64 نقطة بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 فيما تكبد أبناء سولسكاير مرارة الخسارة في 8 مناسبات وسجل خط هجوم المانيو 63 هدفاً وإستقبلت شباك حارسهم دافيد دي خيا 46 هدفاً.

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رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

رابط goal match بث مباشر مباراة Man City | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اون لاين اليوم

القنوات الناقلة لديربي مانشستر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ديربي مانشستر على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أندريه مارينر.