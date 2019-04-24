رياضة | المقابل المادي يهدد انتقال نجم إيفرتون إلى العملاق الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقابل المادي يهدد انتقال نجم إيفرتون إلى العملاق الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي إي إس ميلان الإيطالي، في مفاوضات شفوية مع ريتشارليسون نجم إيفرتون الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي" ، إن إيفرتون لن يفرط في نجمه بأقل من 75 مليون يورو.

وأضاف الموقع، يوم الثلاثاء، إن إيفرتون، لن ينظر إلى العروض التي ستقدم لنجمه البرازيلي ريتشارليسون، أقل من 75 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله.

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ويسعى نادي برشلونة الإسباني، أيضًا في الحصول على خدمات ريتشارليسون، بالموسم الجديدة.

واختتم الموقع الإيطالي، أن هناك ناديًا بريطانيًا مستعدًا لدفع 80 مليون يورو لضم ريتشارليسون في الميركاتو الصيفي المقبل.