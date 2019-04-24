رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي إي سي ميلان مباراة نارية ضد منافسه لاتسيو ويأتي ذلك مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019 وذلك في إطار إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ويواجه ميلان منافسه لاتسيو على ملعب سان سيرو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة و10:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور نصف النهائي بالتعادل السلبي على ملعب لاتسيو وستكون مباراة الإياب حاسمة للطرفين والأفضل سيفوز.

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وستكون مباراة نهائي كأس إيطاليا يوم 15 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو، وينتظر أن يلتقي الفائز من لقاء لاتسيو وميلان مع الفائز من المواجهة الأخرى بين فيورنتينا وأتلانتا.

وسيتم إذاعة المباراة المثيرة التي ستجمع بين فريقي ميلان ولاتسيو بإياب دور نصف كأس إيطاليا عبر البث المباشر والحي على قناة BT Sport 2 HD بجانب قناة Sport TV 2 HD.