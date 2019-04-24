رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي 24 / 4 / 2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي 24 / 4 / 2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء ديربي مدينة مانشستر والذي يجمع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج والتي كان مقرراً لها يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي يتوفر عليها الفريقان قبل لقاء اليوم بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة جمعها الفريق من 34 مباراة بتحقيقه الفوز في 28 مباراة والتعادل في مباراتين فيما تكبد أبناء بيب جوارديولا مرارة الخسارة في 4 لقاءات وفي حالة فوزهم غداً سوف يتصدرون بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب 35 لقاء.

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في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من 34 لقاء جمع خلالهم 64 نقطة بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 فيما تكبد أبناء سولسكاير مرارة الخسارة في 8 مناسبات وسجل خط هجوم المانيو 63 هدفاً وإستقبلت شباك حارسهم دافيد دي خيا 46 هدفاً.

توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لديربي مانشستر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ديربي مانشستر على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أندريه مارينر.