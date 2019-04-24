رياضة | جوارديولا قبل لقاء مانشستر يونايتد: مهمة ليست سهلة على الإطلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا قبل لقاء مانشستر يونايتد: مهمة ليست سهلة على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بأن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء لن تكون سهلة ولكنها ستكون ممتعة.

وقال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد :"الذهاب إلى أولد ترافورد وتحقيق الفوز ليست مهمة سهلة، لكن في نفس الوقت ستكون مهمة ممتعة".

وأضاف :"نحن أفضل من اليونايتد في المواسم الماضية ولكن هم خسروا أمام ايفرتون وهذا يعني أنهم سيكونوا متحفزين للتعويض وبطبيعة الحال هي مباراة ديربي وستكون مباراة قوية جداً".

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وتابع :"أتوقع ان أشاهد أفضل نسخة من مانشستر يونايتد غداً، أنا واثق من ذلك، سوف يلعبون للفوز بالمباراة كما هو الحال دائماً في اليونايتد".

وأردف قائلا :"مانشستر سيتي تطوّر كثيراً في السنوات الماضية، لم يعد يخاف من الذهاب إلى ملاعب مثل أولد ترافورد لكن على كل حال يجب أن نلعب بشكل جيد أو سنخسر".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا :"أنا أتفهم ما يمر به سولسكاير ونحن كمدربين دائماً نشعر بأننا وحدنا، لذلك أنا أفهم تماماً موقفه ومررت به في وقت سابق، ببساطة إذا فزت يمكنك البقاء ولكن إذا خسرت أنت في خطر، هذا هو الواقع".