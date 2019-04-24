رياضة | دي بيك خليفة مودريتش في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بيك خليفة مودريتش في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام الهولندي دخل حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بأن ريال مدريد الإسباني يحاول ضم لاعبين مثل بول بوجبا وإدين هازارد وكريستيان إريكسن والقائمة تزيد كل يوم وآخر الأسماء التي يتابعها زيدان دي بيك نجم آياكس الهولندي.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي بيك البالغ من العمر 22 عاماً دخل حسابات زيدان وريال مدريد بعد مستواه المتميز هذا الموسم، حيث ساعد فريقه آياكس في تصدر جدول الدوري الهولندي والتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يتابع دي بيك عن قرب من قبل كشافة القلعة البيضاء، حيث يرونه بديلاً جيداً للغاية للنجم الكرواتي وأفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش فهو يناسب طريقة زيدان.

يذكر أن دي بيك من أهم اللاعبين في آياكس أمستردام، حيث سجل 15 هدفاً في جميع المسابقات بالإضافة إلى صنع 11 تمريرة حاسمة.