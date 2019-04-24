رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بيراميدز في الفوز على الزمالك بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك كالتالي :-

1- بيراميدز في المركز الأول برصيد 63 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة

4- المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 43 نقطة

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 41 نقطة

7- الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة

8- الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 35 نقطة

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9- الجونة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة

10- بتروجيت في المركز العاشر برصيد 34 نقطة

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة

12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة

13- الاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة

14- وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة

15- إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة

16- حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة

17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة

18- النجوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 25 نقطة